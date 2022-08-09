منسق منصة السويس للتغيرات المناخية: ننظم ورش إعادة التدوير

تستضيف منصة السويس للتغيرات المناخية، التابعة لمبادرة بلدنا العديد من الندوات، وورش العمل، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، من أجل التوعية، والتعريف والتخفيف والتكيف مع الأثار السلبية للتغيرات المناخية.

الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ

قالت انتصار الحجازي منسق ومسئول للتغيرات المناخية، بجمعية قوس لتنمية المجتمع، أن المنصة التي أنشأت في فبراير الماضي، من خلال المكتب العربي للشباب والبيئة برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أنه تم إجراء العديد من حلقات النقاش والتشاور والندوات والمؤتمرات، مع الجمعيات الأهلية، ومراحل المدارس المختلفة بالسويس، ومركز النيل للإعلام، للتعرف على الأثار السلبة للتغيرات المناخية على مصر وعمل برامج توعية للتخفيف والتكيف مع تلك الأثار.

وتابعت منسق المنصة، أنه جار خلال الفترة الحالية، تنظيم 8 ورش عمل، في إعادة التدوير، تضمنت مؤخراً ندوة عن الحد من استخدام البلاستيك لتأثيرها علي الكائنات البحرية، والتنوع البيولوجي، أعقبه معسكر علي الشاطئ وتصنيف المخلفات، ثم ورشة عمل تضمنت التعرف على أنواع الملوثات التي تؤثر علي البيئة والانبعاثات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من 8 ورش عمل، و الورش تضمنت الرسم بالديكوباج، وإعادة تدوير الكراتين، وإعادة تدوير الأقمشة القديمة، وسيتم عمل ورش كيفية علم مشروع كامل من إعادة التدوير.

150 من سفراء المناخ بطلائع الشباب

وأوضحت أنه يتم الآن الإعداد، لمشروع، للتكيف وتخفيف الأثار السلبية، للتغيرات المناخية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، برئاسة الدكتورة انعام مجاهد، ذلك من خلال باحثين ومهتمين وجهات معنية، بالآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر، للتعريف بميثاق التغيرات المناخية وتم التوقيع عليه من خلال التوقيع الإلكتروني على السويس للتغيرات المناخية، ذلك تحت عنوان «السويس تستعد لمؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ cop27».

وشارك في تنفيذ الأنشطة عدد 150 من سفراء المناخ بطلائع الشباب والرياضة والجوالة والمرشدات والكشافة بالسويس كما شارك في اليوم أسر العاملين بجهاز شئون البيئة.