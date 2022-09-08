حفيدة فؤاد المهندس: «المسرح له هيبة.. بتفرج على جدي بشكل مختلف»

قالت حبيبة أحمد فؤاد المهندس، حفيدة الفنان الراحل فؤاد المهندس، إنها تحب التمثيل جدًا، وتسعى إلى دخول المجال، حتى أنها ظهرت في مسرحية «ألف عيلة وعيلة.. نفسي جدا أمثل، وحاسة أني ميالة أكثر للدراما أو السينما».

المهندس: شعور الوقوف على المسرح إحساس رهيب

وأضافت «المهندس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المسرح له رهبة شديدة وصعوبة في التمثيل عندما ظهرت في المسرحية.. «الإحساس رهيب أوي، ومن بعدها بقيت بتفرج على جدي بشكل مختلف جدًا».

فيما أوضح محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن هناك الكثير من الأشخاص يقابلهم في حياته لا يصدقون أنه ابنا له، «بيقعدوا معايا وفرحانين جدا.. ودايما بيسألوني عنه وعن حياته».

فؤاد المهندس عمره ما كان متكبر

واستطرد: «السنة دي فيه ناس كتير جدا احتفلت بيه، ويشرفني أن يكون أبويا فؤاد المهندس، وكنت بقوله كدة في حياته وكان رجلًا بسيطا جدا ومش متكبر وحنين للغاية وعلمنا الصح والغلط وازاي نبقى رجالة ودي كانت مهمة وفهمنا الحياة صح».

وأوضح أن علاقته بالفنانة شويكار، زوجة أبيه، كانت جيدة للغاية أثناء حياتها، وأن والدته زرعت فيه وأخوته الأصول والعادات الصحيحة، «علمونا حاجة مهمة وهي عدم التكبر، والفنان فؤاد المهندس عمره ما كان متكبر، وكان بسيط».