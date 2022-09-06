ابن فؤاد المهندس يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة

أحيا محمد المهندس، نجل الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذكرى الـ 98 على ميلاد والده الذي يوافق اليوم، إذ ولد الفنان الكبير في 6 سبتمبر 1924، قائلا: «أنا يشرفني أن أبويا فؤاد المهندس».

ونشر نجل «المهندس» صورة لوالده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا عليها: «النهارده عيد ميلاد الأستاذ الأب الطيب الحنون الجدع أنا يشرفني أن ابويا فؤاد المهندس كل سنة وأنت طيب يا استاذ وحشتني».

70 فيلما لـ فؤاد المهندس

في سياق آخر، تنوعت أعمال الفنان فؤاد المهندس، ما بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، إذ قدم في السينما نحو 70 فيلمًا، من بينها «معبودة الجماهير»، «شنبو في المصيدة»، «البيه البواب»، «ونسيت ني امرأة»، «زوج تحت الطلب» وغيرها، وعشق خشبة المسرح قدم العديد من الأعمال المسرحية منها «سيدتي الجميلة»، «أنا فين وانت فين»، «إنها حقًا عائلة محترمة» و«سك على بناتك».

وقدم أيضا في التليفزيون العديد من المسلسلات من بينها «عيون»، «أزواج لكن غرباء»، «أحلام العصافير»، فضلا عن الفوازير للأطفال وكان أبرزها «فوازير عمو فؤاد»، فضلا عن برنامجه الشهير في الإذاعة «كلمتين وبس».

السعدني: فؤاد المهندس اتخذ لنفسه مدارًا خاصة حول الكرة الفنية

وفي كتاب «المضحكون» الذي يتناول نجوم الكوميديا، وصف المؤلف محمود السعدني فؤاد المهندس بـ«الذكي»، ورصد جوانب مختلفة من مسيرة الفنان الراحل وأبرز المحطات التي يعتبرها علامات تؤكد ذكاء المهندس.

يقول «السعدني»: «ذكاء فؤاد المهندس هو الذي جعله يعدل مساره قليلا لينحرف عن مدار الريحاني، وليصبح له في النهاية مدار مستقل، حتى صوت الريحاني الذي ركبه فؤاد المهندس في البداية تخلى عنه بعد ذلك، وهو استخدم الريحاني كصاروخ دفع حتى انطلق إلى الفضاء الخارجي، ثم تخلى عن الصاروخ بعد ذلك، واتخذ لنفسه مدارا حول الكرة الفنية».