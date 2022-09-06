سر رسالة فؤاد المهندس لـ جميل المغازي: «هضربك بالنار لو غيرت النهاية»

يُعد الفنان فؤاد المهندس، واحدا من أبرز الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية، وحظوا بنجاحاتٍ كبيرة، إذ أن أعماله عالقة في أذهان الجمهور، كما أن بعضها اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم كوميدي بالسينما المصرية.

في أحد البرامج التليفزيونية، التي كان يُقدمها المحاور مفيد فوزي، ظهر الفنان فؤاد المهندس، مُنفعلًا على المحاور، كونه يرغب في محاورته قبيل ثوانٍ من فتح الستارة، ولقاء الجمهور، من خلال مسرحية جديدة، الأمر الذي لاقى انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ذكرى ميلاده الـ98، كونه من مواليد 6 سبتمبر عام 1924، تكشف «الوطن»، حقيقة انفعال فؤاد المهندس، على مفيد فوزي، ودخوله في صدام أمام الكاميرا.

كل هذه المشاهد كانت مقصودة ومتفق عليه مع الضيف

جميل المغازي، مخرج ومنتج البرنامج، كشف مفاجأة حول حقيقة هذه الانفعالات، إذ قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ «كل هذه المشاهد كانت مقصودة ومتفق عليه مع الضيف، أي أنها تمثيلية، بداية من فؤاد المهندس وحتى سناء جميل، فلم يغضب أي فنان منّا إطلاقًا، فكنت حريصًا على مصلحة الضيف أولًا، وكنت أرسل الحلقة له بعد الانتهاء من المونتاج وقبل عرضها، لتعديل أي ملاحظات يقترحها».

فؤاد المهندس كان حزينًا لعدم سؤال الناس عنه

وأضاف جميل المغازي «وأتذكر أنّ نهاية حلقة فؤاد المهندس كانت حزينة نوعًا ما، عندما قال إنه لا يوجد أحد يسأل عليه، فطلب مني تغيير النهاية، فأرسلت له الحلقة كاملة وطلبت منه اختيار ما يشاء، وبعد ساعتين تقريبًا، تلقيت منه مكالمة يقولي لي مازحًا: حسين فهمي قاعد جنبي ومبسوط من الحلقة جدًا، سيب النهاية زي ما أنت كنت عاملها في الأول، ولو غيرتها مستعد أضربك بالنار».