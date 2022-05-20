في آخر حواراته مع «الوطن».. سمير صبري: لا أنسى إنسانية فؤاد المهندس

رحل عن دنيانا الفنان الكبير سمير صبري، صباح اليوم، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، سمير صبري أفنى حياته كلها في خدمة الفن المصري والعربي سواء بالتمثيل أو الغناء أو التقديم التليفزيوني.

في هذا التقرير أبرز ما جاء في حوار سمير صبري الأخير مع «الوطن» عام 2021

- الإذاعة صاحبة فضل كبير عليّ.

- لا أتقاضى أجرا من الإذاعة منذ سنوات ولا أفكر في المقابل المادي.

- فؤاد المهندس كان أكثر الفنانين على الجانب الإنساني بالنسبة لي.

- حققت كل ما أحلم به في حياتي وشكرا لكل من ساعدني فيها.

- ظلت فترة من عمري أمثل على عبدالحليم حافظ أني مواطن أجنبي.

- حليم كان «أخبث» من أن يكشف عن زواجه من سعاد حسني حتى لأسرته.

- لا أستطيع أن أجزم بزواج الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والفنانة سعاد حسني، لكونه كان صديق الثنائي الذين رحلا عن الحياة منذ عدة سنوات.

سمير صبري: لا أجزم بزواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني

- عبدالحليم حافظ كان يعشق سعاد حسني، ويغير عليها بشدة لا متناهية، ولكني لا أستطيع أن أجزم بالزواج دون أن أرى تلك الوثيقة.

يذكر أن الفنان سمير صبري كان قد رحل عن دنيانا، اليوم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بعد عودته من مدينة الإسكندرية، حيث كان قد سجل هناك آخر حلقات برنامجه الإذاعية «ذكرياتي» مع مطربة الأوبرا فرح الديباني.