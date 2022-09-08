تنكيس الأعلام في البيت الأبيض حدادا على الملكة إليزابيث

قرر البيت الأبيض تنكيس الأعلام الأمريكية حدادا على وفاة الملكة إليزابيث، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

ونقلت القناة أيضا عن المستشار الألماني، أولاف شولتس: «نشعر بالحزن لوفاة الملكة إليزابيث الثانية وسنفتقدها»، وبدوره علق جاستن ترودو، رئيس وزراء دولة كندا المنتمية للتاج البريطاني ودول الكومنولث: «إليزابيث الثانية مثلت جزءًا مهمًا من تاريخ كندا».

ليز تراس: الملكة إليزابيث وفَّرت لنا الاستقرار والقوة

وعلقت رئيس وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس التي تولت منصبها منذ يومين فقط: «الملكة إليزابيث وفرت لنا الاستقرار والقوة، نشعر جميعا بصدمة شديدة جراء وفاة الملكة إليزابيث».

تعليق البيت الأبيض على وفاة ملكة بريطانيا

وأعلن البيت الأبيض التضامن مع المملكة والشعب بعد وفاة ملكة بريطانيا الثانية اليوم الخميس بعد ساعات عصيبة مرت على الجميع منذ إعلان العائلة الملكية أن الأوضاع الصحية للملكة مقلقة صباح اليوم في بيان رسمي.