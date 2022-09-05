البيت الأبيض: بايدن يصمم على اتخاذ خطوات لخفض أسعار الطاقة

ذكر البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صمم على اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار، بحسب نبأ عاجل أذاعته «سكاي نيوز عربية».

تخوفات من عدم عودة خط الغاز للعمل مرة أخرى

تأتي التصريحات بعد ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة حول العالم بعد انقطاع خط الغاز الروسي المغذي لأوروبا بعد إعلان روسيا إصلاحه، وسط تخوفات من عدم عودته للعمل مرة أخرى بعد مرور مهلة الـ3 أيام التي أعلنتها روسيا من أجل إعادته عقب إصلاحه.

سبب تأجيل عمل خط الغاز الروسي

أشارت شركة غازبروم الروسية المملوكة للحكومة الروسية إلى أن خط الغاز كان مفترض عمله السبت المقبل، ولكن حدث تسرب في خط الأنابيب، وهذا يطيل مدة الإصلاح، في الوقت الذي تتهم القارة الأوروبية روسيا باستخدام الغاز سلاح ضد البلاد الأوروبية التي تعتمد على هذا الخط بشكل رئيسي في ظل اقتراب فصل الشتاء.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السابع منذ بدايتها في نهاية فبراير الماضي، وأثرت بشكل سلبي على أسعار الطاقة والغذاء حول العالم الذي لايزال يعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.