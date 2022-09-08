ما المقصود بمصطلح جسر لندن سقط بعد وفاة ملكة بريطانيا؟

مع وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مساء اليوم تردد بقوة مصطلح «جسر لندن سقط»، ما دفع كثيرون للتساؤل حول مفهومه، بعد أن أعلن رسميا وفاة الملكة عن عمر ناهز 97 عاما لتطوى صحفة أقدم زعماء العالم وأطولهم حكما، وسط حالة من الحزن داخل وخارج المملكة المتحدة وخصوصا الدول التي تخضع للتاح البريطاني.

وكان أطباء قصر باكنجهام أعلنوا ظهر اليوم قلقهم بشأن الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية، وقرروا وضعها قيد الملاحظة الطبية، ليعلن مساء اليوم بشكل رسمي وفاة الملكة.

ما المقصود بمصطلح جسر لندن سقط؟

وحول ما المقصود بمصطلح جسر لندن سقط قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن التخطيط لوفاة إليزابيث الثانية كان قائمًا منذ عقود، وقد تم الاتفاق على كود سري بشأن يتعلق بمسألة وفاة الملكة وهي «سقوط جسر لندن»، والتي وضعت ربما منذ ستينات القرن الماضي.

وبمجرد إبلاغ سكرتير الملكة بجملة سقوط جسر لندن يفهم أن الملكة توفت ليتم إبلاغ أعضاء الحكومة بنفس المصطلح وكذلك الإعلام، لتبدأ الحكومة تنفيذ الخطة التي أعدت سلفا، والمسمى يحمل قدرا من التقدير والاحترام لنبأ وفاة الملكة، وفقا للصحيفة.

ماذا يحدث بعد الإبلاغ عن سقوط جسر لندن؟

وفقا للصحيفة، فإن السير كريستوفر جيدت السكرتير الخاص للملكة يكون هو أول من يبلغ الحكومة بالكود السري «سقوط جسر لندن» أي وفاة الملكة ومن ثم بدأ تطبيق الخطة المعدة لوفاتها.

وبعدها يتم إبلاغ 15 حكومة تخضع للتاج البريطاني من قبل وزارة الخارجية البريطانية، وكذلك يتم إبلاغ 36 دولة ضمن اتحخاد الكومنولث، ثم يتم إبلاغ وسائل الإعلام الدولية بنبأ وفاة الملكة.

السير هوو توماس الرجل الذي أشرف على اللحظات الأخيرة قبل سقوط جسر لندن

وكان كبير أطباء الملكة، السير هوو توماس، يشرف على بنفسه على اللحظات الأخيرة في حياتها، والتي زارها خلالها أفراد العائلة والأصدقاء المقربون، وكان يتحكم في الوصول إلى الغرفة التي كانت تستريح فيها، ويقرر ما هي المعلومات التي سيتم نشرها وأي التفاصيل يجب أن تظل خاصة.

تفاصيل ما حدث بالضبط في بالمورال لن تكون معروفة أبدًا، ويعتبرها القصر مسألة خاصة تمامًا، لكن في اللحظة التي توفيت فيها الملكة، سيصبح تشارلز ملكًا، ووفقًا للتقاليد، فإن إخوته سيقبلون يده ويتعهدون بالولاء له.