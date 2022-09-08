الكنيسة الأرثوذكسية تنعى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

نعت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد أن جلست على العرش ملكةً لبريطانيا لأكثر من سبعين عامًا، تاركةً وراءها رصيدًا كبيرًا من العمل الإنساني السامي، والدعم القوي لحقوق الإنسان، والحريات الدينية.

وقالت الكنيسة في بيان لها، «نذكر لها بوجه خاص، علاقاتها الطيبة بكنيستنا القبطية، ومساندتها الدائمة لوجودها في بريطانيا، لخدمة أبناء الكنيسة المقيمين هناك، وتجلت هذه المساندة بمنح الأسقف القبطي نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط (OBE)».

وأضاف البيان: «نطلب عزاءًا سمائيًا لأسرتها، وجميع أفراد العائلة المالكة، وللشعب البريطاني، وكل الشعوب التابعة للملكة الراحلة».

رئيس «الأسقفية» ينى الملكة اليزابيث

كما نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الملكة إليزابيث الثانية.

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم أساقفة وقساوسة وخدام شعب الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، نقدم التعازي للمملكة المتحدة، والشعب البريطاني في رحيل الملكة.

وأضاف رئيس الأساقفة: خدمت الملكة إليزابيث وطنها في السلم والحرب والحزن والضيق، وقدمت خدمة باذلة لكنيستها الأنجليكانية، وحرصت على المشاركة في كل الخدمات الكنسية.

فيما قدم جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري التعازي، في الملكة قائلًا: كمسيحية وكقائدة عليا للكنيسة، عاشت إيمانها في كل لحظة من حياتها، مضيفًا: ثقتها في الله وحبها له ظهر في كل أوقات حياتها يومًا بعد يوم ولحظة تلو الأخرى.