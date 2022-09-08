5 مصريين كرمتهم الملكة إليزابيث الثانية.. أبرزهم السير مجدي يعقوب

دائما ما يكون للتكريم من الملوك والرؤساء شأن كبير، إلا أن التكريم من الملكة إليزابيث الثانية شأن خاص. فدائما ما تحظى بنظرة خاصة ومكانة مختلفة إذا كان التكريم من الملكة، وقد حظي بهذا التكريم 5 مصريين، كان في مقدمتهم جراح القلب العالمي مجدي يعقوب.

الدكتور مجدي يعقوب

جراح القلب العالمي، المصري الذي يشار له بالبنان، وحفر اسمه بين الكبار، حصل على لقب سير من الملكة اليزابيث، عام 1991، وحصل عام 2007 من قبل المملكة البريطانية على جائزة فخر بريطانيا، والتي تمنح للأشخاص الذين ساهموا بأشكال مختلفة من الشجاعة والعطاء أو ممن ساهموا في التنمية الاجتماعية والمحلية.

الأنبا أنجيلوس

منحته الملكة وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط «OBE»، وهي رتبة عالية الامتياز، نظير جهوده في خدمة الحريات الدينية في العالم، وهو أسقف إيبارشية لندن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إنجلترا، ورئيس جمعية الكتاب المقدس العالمية.

الدكتورة نعمت شفيق

حصلت شفيق على رتبة «السيدة القائد»، نظير خدماتها في الإدارة العامة والاقتصاد العالمي، ومنحتها الملكة العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني وعليه حازت على لقب «بارونة»، وشغلت منصب نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، والأمين الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية.

الدكتورة عفاف عبد ربه

هي رئيس الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، وكرمتها الملكة ومنحتها وسام الإمبراطورية البريطانية، تقديرا لمجهوداتها.

إيناس إبراهيم هلال

استقبلت الملكة اليزابيث، المصرية إيناس إبراهيم هلال بقصر باكنجهام، وهي من أبناء الجالية المصرية في لندن، وكرمتها على جهودها في خدمة المجتمع.

وفاة الملكة إليزابيث

وغيب الموت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة، بعد يوم من ظهورها مستندة على عصا، أثناء قبولها تولي رئيس الوزراء الجديدة ليز تراس منصبها، مطلع سبتمبر، وذلك وفقًا لـ«إكسترا نيوز».

وكان أطباء قصر باكنجهام الملكي، أبدوا اليوم قلقهم بشأن الحالة الصحية للملكة، والذين قرروا وضعها تحت الملاحظة الطبية بمكان إقامتها في بالمورال، وفق ما أعلنه القصر الملكي.

ويتوافد أفراد العائلة الملكية في المملكة المتحدة، منذ الصباح، إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية، في وقت غادرت رئيسة الوزراء اليوم جلسة للبرلمان بشكل عاجل.