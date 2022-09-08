نجمات جسدن شخصية الملكة إليزابيث في أعمال فنية.. إحداهن حصدت الأوسكار

أعلن قصر باكنجهام وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتنكيس الأعلام حدادًا على وفاتها، وبشأن ذلك نستعرض خلال التقرير التالي، أبرز الأعمال الفنية، التي تدور حول محور حياة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، التي تعد ملهمة وغنية لدى كتّاب ومنتجي الأعمال الدرامية والتليفزيونية لما تحتويه سيرة حياتها على الصعيدين العام والخاص.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية الأعمال الفنية التي طرحت حياة الملكة إليزابيث الثانية.

هيلين ميرين

قدمت الممثلة الإنجليزية هيلين ميرين شخصية الملكة إليزابيث الثانية، عام 2007 في الفيلم الذي حقق نجاح كبير «The Queen»، والتي كانت تدور أحداثه حول وفاة الأميرة ديانا في حادث أليم، حيث جعل العائلة الملكية في موضع شك وفريسة لوسائل الإعلام ما أدى بالعائلة الملكية إلى الاختفاء وراء أبواب قصر المورال، وحصلت هيلين ميرين علي جائزة الأوسكار عن هذا العمل.

سارة جادون

في عام 2015، قدمت الممثلة الكندية سارة جادون، شخصية الملكة إليزابيت الثانية، في فيلم «A royal night out»، وكانت تدور أحداثه في السابع من مايو من عام 1945، وهو يوم النصر الأوروبي الذي قبلت فيه قوات الحلفاء على نحو رسمي الاستسلام الكامل وغير المشروط من دولة ألمانيا النازية بعد هزيمتها القاسية خلال الحرب العالمية الثانية، تنضم كل من الأميرتين إليزابيث ومارجريت، للمشاركة في الاحتفالات التي عمت البلاد بهذه المناسبة في هذه الليلة الكبيرة في ظل ظروف مليئة بالإثارة والمخاطر والحب.

بينولوبي ويلتون

في عام 2016، جسدت الممثة البريطانية بينولوبي ويلتون دور الملكة إليزابيث في فيلم «The BFG»، والتي كانت تدور أحداثه حول صوفي فتاة بالغة الحذر، ومنكفئة على نفسها، تصادف في يوم من الأيام العملاق الودود الضخم الذي يتضح مع الوقت أن مظهره يختلف تمامًا عن جوهره، وبالرغم من مظهره المخيف، إلا أنه طيب وودود للغاية على خلاف أقرانه من العمالقة الذين يمقتونه بسبب رفضه لالتهام الصبية والفتيات مثلهم، وتتوثق العلاقة أكثر فأكثر بين صوفي والعملاق.

كلير فوي

وجسدت الممثلة البريطانية كلير فوي الملكة إليزابيث الثانية، في الجزأين من المسلسل «Crown»، عام 2016 و2017، وكانت تدور أحداث المسلسل حول تدور الأحداث حول الملكة اليزابيث الثانية، بعدما بلغت الخامسة والعشرين من عمرها لتواجه الاحتمالات الشاقة المرتبطة بقيادة الملكية الأكثر شهرة في العالم، بينما تعقد علاقة مع رئيس الوزراء الأسطوري، السير وينستون تشرشيل.

أوليفا كولمان

وبعد نجاح المسلسل بموسميه الأول والثاني، قررت شركة «نيتفلكس»، مؤخراً طرح الموسم الثالث من المسلسل، واختاروا أوليفا كولمان لتجسيد دور الملكة، وحصلت حينها علي جائزة الأوسكار لأحسن ممثلة عن دورها في هذا العمل، كما منحتها الملكة إليزابيث الثانية وساماً مكافأة على مساهمتها في إشعاع الثقافة البريطانية.

وكانت تدور أحداث الجزء الثالث حول ألم العائلة المالكة بعد فقدان الأحباء، بينما تنطلق المملكة المتحدة نحو بداية جديدة، ولكن سرعان ما تكتشف المملكة أن حليف مقرب قد يكون في الأصل جاسوس سوفيتي.