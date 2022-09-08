من إيدن إلى ليز تراس.. 16 رئيس وزراء التقتهم الملكة إليزابيث في حياتها

منذ عام 1955 حرصت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على لقاء كل رئيس وزراء تعينه بنفسها، ولكن الوحيد الذي لم تعينه هو الراحل ونستون تشرشل، الذي جاءت الملكة عام 1952 فوجدته في منصبه بعد أقل من 10 سنوات على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ونرصد في هذه السطور التالية 16 رئيس وزراء عينتهم الملكة إليزابيث الثانية:

نبدأ بالأحدث فقد تولت في 6 سبتمبر 2022 رئيسة الوزراء ليز تراس المنصب واستقبلتها ملكة بريطانيا في قصر مورال باسكتلندا، وكان هذا خرقًا للقواعد التي كان متبعة، حيث تلتقي الملكة رئيس الوزراء قصر باكنجهام الشهير أو في قصر آخر قريب من لندن.

بوريس جونسون

وفي عام 2019 التقت برئيس الوزراء بوريس جونسون الذي كان من أشد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن كُتبت نهاية حكومته في عام 2022 عقب فضائح أخلاقية وسياسية نفذتها حكومته.

والتقت الملكة بثاني امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء، وهي تريزا ماي التي تولت في عام 2016، وهو العام الذي شهد إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم رحلت عن المنصب في عام 2019.

لقاء رؤساء الوزراء من 2007 إلى 2010

والتقت الملكة ديفيد كاميرونعام 2010، لكي تعينه، وكان أول رئيس وزراء ائتلافي منذ حكومة ونستون تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية، وجاء خلفًا لـ«غوردون براون» الذي شغل المنصب في الفترة من عام 2007 حتى عام 2010، ومن قبله التقت برئيس الوزراء الأشهر توني بلير الذي جاء للمنصب في عام 1997 ورحل في 2007.

لقاء مع المرأة الحديدية

وفي عام 1990 التقت جون ميجور الذي تولى المنصب في الفترة من عام 1990 حتى عام 1997، ومن قبله المرأة الحديدية ماجريت تاتشر التي تولت المنصب في الفترة من عام 1979 حتى عام 1990، ومن قبلها جيمس كالان في الفترة من 1976 حتى عام 1979، ومن قبله هارولد ويلسون الذي تولى المنصب في الفترة من عام 1964 حتى 1970، ومن قبله إدوارد هيث الذي تولى المنصب في الفترة من 1970 حتى عام 1974، ومن قبله هارولد ويلسون الذي تولى المنصب في الفترة من عام 1964 حتى عام 1970 وكان قبله إليك دوجلاس الذي تولى عام واحد من 1963 حتى 1964.

أول ثلاث وزراء تلتقيهم

وحرصت ملكة بريطانيا على التقاء هارولد ماكميلان الذي جاء في عام 1957 ورحل عن المنصب في 1963 ومن قبله أنتوني إيدن الذي التقه إليزابيث أثناء توليه المنصب منذ 1955 حتى 1957 الذي كان قبله تشرشل في الفترة من عام 1951 حتى عام 1955.