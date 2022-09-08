نائب «اتحاد العمال»: مصر تسير على الطريق الصحيح رغم الأزمات العالمية

أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن مصر تسير على الطريق الصحيح رغم تضررنا من بعض الأزمات العالمية، مشيدًا برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أطلقها على هامش افتتاح القرية الأوليمبية بقناة السويس وتدشين الوحدات البحرية الجديدة.

«البدوي»: السيسي وضع رؤية حول تنشيط الصناعة المصرية

وقال «البدوي»، في بيان، إن الرئيس السيسي وضع من خلال كلمته اليوم، رؤية حول دوران حركة الاقتصاد وتنشيط الصناعة المصرية، لذلك جاءت توجيهاته للحكومة بضرورة إقامة مؤتمر اقتصادى لوضع رؤية حول الأوضاع الاقتصادية الحالية وكيفية تطوير الأداء الاقتصادي، مضيفًا: «لم يكتف الرئيس بذلك بل وجه الحكومة بالاهتمام بإنتاج مستلزمات الإنتاج وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين من أجل تشغيل المصانع والشركات كما طالب الحكومة بتقديم كل سبل الدعم المصدرين خلال المرحلة المقبلة».

مصر تغلبت على الآثار السلبية للأزمات العالمية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، أوضح للشعب المصرى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا بشكل كبير، إلا أن مصر استطاعت امتصاص الكثير من الآثار السلبية لهذه الارتفاعات، وقدمت السلع للمواطنين بأقل من أسعارها العالمية.

وتابع: "كشف الرئيس عن ضرورة كشف الإعلام المضلل الذي يسعى أن ينال من مصر"، مؤكدا أن هذا الإعلان سعى إلى أن ينال من تطوير القناة لكن النتائج الحالية تؤكد أن تطوير المشروعات فى مصر يخضع لدراسات عديدة قبل التنفيذ.

وشدد "البدوي"، على أن الرئيس السيسي وضع المصريين أمام مسؤولياتهم الوطنية ومطالبهم بالوقوف مع الدولة ومساندتها حتى تخرج من هذه الأزمة.