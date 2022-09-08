"حماة الوطن" يعلن تأييده لحديث الرئيس السيسي: "مستعدون للمؤتمر الاقتصادي"

أكد حزب حماة الوطن، أنه يقدر حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية، موضجًا تأييده وجاهزيته للمساهمة في عقد المؤتمر الاقتصادي المرتقب بناءً على دعوة الرئيس، وذلك بمشاركة مختصين في الشأن الاقتصادي لوضع رؤية تنموية اقتصادية.

تنظيم زيارات دائمة لمشروعات الدولة

وأكد حماة وطن في بيان له، أنه يدعم الدولة المصرية في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات، لافتا إلى أنه يسعى دائما لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وينظم زيارات للمشروعات القومية للدولة بمختلف محافظات مصر، بهدف دعم هذه الإنجازات على أرض الواقع، وشدد على أن هذه الزيارات هي أكبر رد على المشككين، وأنه أصبح واضحًا للجميع حجم إنتاج حقل "ظهر" الذي ساهم في توفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، وتسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية.

دعم المواطن مستمر برغم الأزمة الاقتصادية

وأضاف الحزب أنه، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، حرصت الدولة المصرية على توفير مخزون استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر، بأسعار مناسبة، بالإضافة لدعم المواطن بشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طيلة العام.