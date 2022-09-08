الشهابي: كلمة الرئيس جاءت في وقتها للرد على المشككين بقدرات الدولة

أشاد حزب الجيل الديمقراطي، بتصريحات الرئيس عبدالقتاح السيسي، اليوم، خلال حفل افتتاح القرية الأوليميبة، بهيئة قناة السويس، معتبرا أن هذه التصريحات، جاءت في وقتها المناسب، للرد على الشائعات والشكوك في قدرات الدولة وإدارة مواردها.

وقال ناجي الشهابي رئيس الحزب، في بيان، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعد إيضاحا لجهود الدولة في مواجهة الأزمات، وحرصها على الحد من تداعياتها على المواطنين، لما تضمنته من رسائل طمأنة بتوافر السلع الأساسية والإستراتيجية، ومساعي الدولة نحو خلق موارد جديدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

القيادة السياسية حريصة على تطوير منطقة القناة

وأكد رئيس الحزب، أن حرص القيادة السياسية على تطوير منطقة قناة السويس، يأتي انطلاقا من مسئولياتها تجاه اقتصادات وشعوب العالم، لما لهذا المجرى الملاحي العالمي من دور وأثر في حركة التجارة العالمية واقتصادات الدول وازدهار شعوبها.

وأوضح «الشهابي»، أن قناة السويس الجديدة تتمتع بخبرات وكفاءات وسياسات تشغيلية، وإدارية ومالية وتسويقية وترويجية ناجحة، تجعلها من أهم مصادر الدخل القومي، والنقد الأجنبي، خاصةً بعد الانتهاء من كل التوسعات والمنطقة اللوجيستية بها.

الشهابي يشيد بدعوة الرئيس إلى عقد مؤتمر اقتصادي

وأشاد بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى عقد مؤتمر اقتصادي يضم خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة والمستثمرين، معتبرا أن ذلك يأتي إيماناً من الرئيس، بأن الحوار وتبادل الرؤى والمقترحات، هو أساس نجاح الدولة في مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات.

وأكد «الشهابي»، دعم حزب الجيل الديمقراطي الكامل والمستمر للقيادة السياسية وقرارتها، في مواجهة الظروف والمتغيرات العالمية والتحديات التى تواجه الوطن.

وأشار الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد لحزب الجيل للشئون الاقتصادية، إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي الذى دعا إليه الرئيس، في الوصول إلى رؤي وسياسات جديدة، تمكن الدولة من التغلب على التحديات التي تواجهها بسبب الأزمات العالمية الناتجة من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.