أمين عام «مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يملك رؤية ثاقبة لمواصلة الإنجازات

وجه ممثل الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إشادة بالغة بنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وذلك خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس، وتطرقه لمجموعة من الإيضاحات التي تخص ملفات اقتصادية وسياسية واجتماعية مهمة، والتي عبر عنها في رؤية ثاقبة تدرك معطيات الواقع جيدا، وتملك مفاتيح النجاح والازدهار.

تحيا مصر حرة قوية في مواجهة التحديات

أضاف في بيانه، أن حديث الرئيس السيسي بخصوص التغلب على الأزمات المتتالية على مدار السنوات الماضية، يرسخ اليقين بأنه قائد وزعيم وبطل، يبذل جهودا كبيرا، ولايزال التضحيات تلو الأخرى، لكي تحيا مصر حرة قوية في مواجهة التحديات بثبات وشموخ.

أوضح أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي اليوم إلى الإعلام، تستهدف نشر الحقائق على أوسع نطاق، والتصدي للشائعات المغرضة التي تحاول التقليل من الإنجازات التاريخية للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس قدم اليوم رؤية شفافة ومصارحة كاملة حول التحديات التي كانت تضع البلاد على حافة الضياع، قبل أن نعبر تلك المرحلة لنصل إلى جمهورية جديدة، تحقق مهضة شاملة وتنمية مستدامة تضع مصر على الطريق السليم والمسار الآمن.

واعتبر ممثل الأغلبية البرلمانية الإشارة إلى جهود الأشقاء في الخليج ومساندتهم للدولة المصرية، هو عرفان يليق بفارس شجاع وقائد همام، استطاع بمعاونة الأشقاء أن يقود مصر إلى برالأمان، في الوقت الذي كانت تتربص فيه بالبلاد أهل الشر من الخونة والمعتدين.

رسم خريطة للنهضة

وصف الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رؤية الرئيس للقضايا الاقتصادية، أنها أشبه مايكون برسم خريطة للكيفية التي يمكن معها أن تواصل البلاد خطط النهضة والتنمية الشاملة، اعتمادا على مشروعات قومية عملاقة نجني ثمارها وتحول دون تأثر البلاد بالأزمات والمشكلات العالمية في الاقتصاد، وتعمل في الوقت ذاته على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين.

وأشاد النائب أشرف رشاد بالرسائل الواضحة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه من الشعب المصري، بضرورة تحقيق أقصى أشكال الدعم والمؤازرة للدولة المصرية، وذلك لهدف واحد وهو الحفاظ على تلك الدولة، وتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتماشى مع تطلعات المصريين وأحلامهم، وهو مايبرهن عليه الدعوة لمؤتمر اقتصادي ضخم أواخر الشهر الجاري.

واختتم رشاد بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باتت تملك مشروع وطني متكامل، يتحقق سريعا للعبور نحو الجمهورية الجديدة، وسط إصرار من الرئيس السيسي على أن يضع المصلحة العليا للبلاد فوق أية اعتبارات، مع عزم لايلين في مواجهة الشائعات المغرضة والمعلومات غير الدقيقة.