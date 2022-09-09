«أبطال الأمل».. مبادرة جديدة أطلقتها فتاة بالشرقية لمساعدة الصم والبكم

يعاني ذوي الهمم ممن فقدوا حاستي السمع أو التحدث من معرفه ما يدور حولهم أو حتى التعبير عنه، وهو الأمر الذي اهتمت به شيرين عمرو، ابنة محافظة الشرقية، والتي عملت مترجمة للغة الإشارة عبر عدد من القنوات التلفزيونية، حتى نجحت في تأسيس مبادرة حملت اسم «أبطال الأمل».

المبادرة ترعاها وزارة الشباب والرياضة

وتسعى «عمرو» -حسب تصريحاتها لـ«الوطن»- إلى تسهيل سبل الحياة على ذوي الهمم عبر مدهم بما يحتاجونه، ونجحت في الحصول على رعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

عمرو: تعلمت لغة الإشارة منذ عامان

وأضافت أنها تعلمت لغة الإشارة منذ أكثر من عامين، وبعد إطلاقها لتلك المبادرة أشاد بها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقرر أن تكون تابعة لوزارة الشباب والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

توضح الفتاه أن مبادرة «أبطال الأمل» تسعى لنشر لغة الإشارة بين عدد كبير من الناس، وتعليم لغة الإشارة للأطفال الصغار بداية من المرحلة الابتدائية، عبر تعليم طلاب المدارس مثل تلك المواد حتى ننشئ جيلًا قادرًا على التواصل وبسهولة مع الصم وضعاف السمع.

وأكدت أنها في أعقاب ذلك أطلقت مبادرة أخرى حملت اسم «النور مكانه في القلوب» بصحبه الشاعر عبدالرحمن، وهي مبادرة تخص المكفوفين، وتعمل على دعم ومساندة ودمج ذوي الهمم بشكل أكبر وأوسع في المجتمع، وكذا استغلال مواهبهم ودعمها.

وأشارت إلى أنه بعد عرض لتلك المبادرات على الدكتور إيهاب الببلاوي، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بمدينة الزقازيق، أبدى إعجابه بها، ودعمها وشجعها في الاستمرار على تلك المبادرة، فيما ستكون تلك المبادرة تابعة لكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بالزقازيق.

وأوضحت أن المبادرة تسعى لتخصيص مكان في كل عربة من القطار والمترو لذوي الهمم، لتسهيل عملية السفر عليهم، وتسهيل التنقل عبر توفير تسجيلات صوتية للمكفوفين من أجل مساعدتهم على معرفة مواعيد المواصلات في محطة المترو والقطار وغيرهم من وسائل المواصلات الأخرى.