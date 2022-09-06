لأول مرة.. فريق من ذوي الهمم يشارك في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

تستعد محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية، لاستقبال مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، والمقرر انطلاقه في 25 سبتمبر الجاري.

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المهرجان من المقرر أن يستمر حتى 30 سبتمبر، بحضور فرق ممثلة لعدة دول عربية وأفريقيا وآسيوية.

اجتماع تنسيقي للمهرجان

وأضاف «بشارة» على هامش اجتماعه التنسيقي للمهرجان، أنه لأول مرة، يشارك فريق من ذوي الهمم في حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وناقش محافظ الإسماعيلية أماكن العروض وإقامة الفِرق وتجهيزات حفل الافتتاح والختام، بجانب تحديد خط سير الديفيلية الخاص بالمهرجان يوم 24 سبتمبر قبل موعد الافتتاح بيوم واحد.

إقامة المهرجان في 7 أماكن بالإسماعيلية

وقال اللواء شريف بشارة، إن المهرجان يقام في 7 أماكن بالإسماعيلية، تشمل قصر ثقافة الإسماعيلية ومسارح حديقة الشيخ زايد والمسرح الصيفي لقصر الثقافة ونادي الدنڤاة ونادي الفيروز، بالإضافة إلى 3 مسارح خارجية بفايد والتل الكبير والقنطرة غرب.

وتابع خلال اجتماعه اليوم بعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة لوضع اللمسات الأخيرة لاستقبال المهرجان، أن الدورة المقبلة هي الثانية والعشرون، مشيرا إلى أنه تقرر إقامة حفلي الافتتاح والختام على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

15 فرقة تشارك في المهرجان

ومن المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية المهرجان الدولي للفنون الشعبية في الفترة من 25 - 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة 15 فرقة أكدت حضورها حتى الآن.

وعقد اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بتكليف من اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور الدكتور أحمد الشافعي، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعضاء اللجنة العليا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.