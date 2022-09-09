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فنانون مصريون وعرب ينعون الملكة إليزابيث الثانية: يوم حزين لبريطانيا

كتب:

ياسمين محمود
12:02 ص | الجمعة 09 سبتمبر 2022
الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

حرص عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي على نعي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والتي رحلت عن عالمنا منذ ساعات عن عمر ناهز 96 عاما، بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة.

يسرا: ملكة عظيمة

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» قائلة: «للأسف فقد عالمنا اليوم ملكة عظيمة تركت ورائها إرثاً عظيماً.. رحمها الله».

سوزان نجم الدين: شعاع مضيء في تاريخ البشرية

أما الفنانة سوزان نجم الدين: «نودع اليوم شعاعًا مضيئًا في تاريخ البشرية، ورمزاً للعدل الرفيع.. الملكة ⁧‫إليزابيث‬⁩ الثانية التي أشعت بـ طيبة قلبها وكانت مثالًا يحتذى بهِ طوال فترة حكمها..‏⁧‫ إنّا لله وإنّا إليه راجعون‬⁩ ‏⁧‫ سوزان نجم الدين‬⁩».

ياسمين صبري: يوم حزين

وقالت الفنانة ياسمين صبري عبر «تويتر»: «خالص التعازي لوفاة الملكة إليزابيث.. يوم حزين لانجلترا والعالم».

https://twitter.com/yasminesabri/status/1567931994474151938?s=20&t=abfjBaHApnSEwtlpcqRuXg

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