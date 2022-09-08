الأطول حكما في التاريخ.. حكاية ملك مصري تجاوز إليزابيث بـ20 عاما على العرش

تربعت على عرش الحكم 70 عاما، حتى أصبحت أطول حاكم يحكم دولة خلال العصر الحديث، أحب الجميع الملكة إليزابيث الثانية وصارت علامة لكل ما هو بريطاني، إلا أن ملكا مصريا واحدا تربع على عرش مصر 90 عاما متصلة ليصبح الحاكم الأطول جلوسا على عرش الحكم في التاريخ، حسب بيان سابق لعالم الآثار المصري زاهي حواس عن اكتشاف بردية كتبت بالهيراطيقية عن الملك بيبي الثاني نفر كارع.

جلس الملك بيبي الثاني نفر كارع، من السلالة السادسة في المملكة المصرية القديمة، 90 عاما، على العرش بعد أن تولى الحكم وعمره 8 سنوات خلفا لوالده، وأصبحت والدته وصية على العرش حتى بلوغه سن الرشد، حيث ولد عام 2278 قبل الميلاد وتوفي وعمره 98 عامًا.

وللملك بيبي الثاني تاريخ طويل مع الحملات العسكرية، حيث جيَّش الجيوش وأرسل الحملات لمواجهة الدعوات الانفصالية في البلاد وكذلك التمرد من القبائل المحيطة بمصر.

وفاة الملكة إليزابيث

تُوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة، بعد يوم من ظهورها مستندة على عصا، أثناء قبولها تولي رئيس الوزراء الجديدة ليز تراس منصبها، مطلع سبتمبر، وذلك وفقًا لـ«إكسترا نيوز».

كان أطباء قصر باكنجهام الملكي أبدوا اليوم قلقهم بشأن الحالة الصحية للملكة، والذين قرروا وضعها تحت الملاحظة الطبية بمكان إقامتها في بالمورال، وفق ما أعلنه القصر الملكي.

ويتوافد أفراد العائلة الملكية في المملكة المتحدة، منذ الصباح، إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية، في وقت غادرت رئيسة الوزراء اليوم جلسة للبرلمان بشكل عاجل.

كانت إليزابيث الثانية، حرصت على استقبال رئيس الوزراء الجديدة في مقر إقامتها بقلعة المورال في اسكتلندا، بدلا من الاستقبال في قصر باكنجهام وسط لندن، أو قلعة وندسور في مقاطعة باركشير بالقرب من العاصمة لندن، وفي ثاني يوم من تولي رئيس الوزراء تأجّل لقاء بينها وبين الملكة لظروفٍ صحية للأخيرة دون الإفصاح عن تفاصيل عن طبيعة مرضها.

وغابت الملكة عن أغلب أحداث اليوبيل البلاتيني، كما غابت تمامًا عن سباقات Royal Ascot لمرضها في شهر يونيو 2022.