بوتن يعزي ملك بريطانيا في وفاة إليزابيث الثانية: تمتعت بـالحب والاحترام

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خالص تعازيه في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وذلم عبر اتصال هاتفي مع نجلة الملكة، وملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث، وفقا لما جاء في خبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز عربية.

وقال الرئيس الروسي ناعيًا الملكة الراحلة: «إليزابيث الثانية تمتّعت بـالحبّ والاحترام لرعاياها وبسلطة عالمية».

تعليق الرئيس الأمريكي

ونعى عدد من زعماء وقادة العالم الملكة الراحلة، ونقلت القناة عن ليز تراس، رئيس وزراء بريطانيا الجديدة التي تولت منصبها منذ يومين أنها تحدثت مع تشارلز الثالث، وقالت له: «الملكة إليزابيث كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا»، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن: «إليزابيث الثانية كانت امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما»، بينما قال الملك عبدالله الثاني ملك الأردن: «الأردن حزين لرحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا».

دفن الجثمان بعد 10 أيام

وعلق البرلمان البريطاني العمل لمدة 10 أيام، ومن المقرر دفن الملكة الراحلة بعد 10 أيام.

مرضها المتكرر

ودخلت الملكة إليزابيث المستشفى عدة مرات، مرة في عام 2003 لإجراء عمليات جراحية في الوجه والركبة/ ثم في عام 2013 من أجل فحوصات وعلاج معدتها، ثم في عام 2021 ورغم إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فبراير 2022، إلا أنها لم تدخل المستشفى وتحسنت حالتها سريعًا بعد أعراض بسيطة أصيبت بها.

وتولى بعدها الملك تشارلز الثالث مقاليد الحكم، وهو نجل الملكة الراحلة الذي عبر عن حزنه الشديد لوفاة والدته.