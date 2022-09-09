صابرين عن مسلسل «أعمل إيه»: فيه متعة وغناء ومصري 100%
كتب:
محمد عزالدين
12:38 ص | الجمعة 09 سبتمبر 2022
الفنانة صابرين
كشفت الفنانة صابرين تفاصيل مشاركتها في مسلسل «أعمل إيه» المقرر عرضه على شاشتي «dmc»، و«dmc دراما»، قائلة إنهم مازالوا يصورون مشاهد المسلسل البالغ عدد حلقاته 45 حلقة، متابعة: «بنصور ومستعجلين».
هنصور ونتفرج مع الجمهور
وأضافت صابرين خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المتبقي من مشاهد التصوير كبيرة، موضحة: «هنبقى بنصور وبنتفرج مع الجمهور، يارب المسلسل يعجبكم ونقدم عمل مشرف».
ولفتت أن المسلسل «لايت كوميدي» واجتماعي يحتوي على حكايات وحواديت، وكل حدوتة 3 أيام مع أسرة معينة، معقبة: «كلنا حاسين إننا بنلعب جيم لذيذ، من أجمل الحاجات اللي أنا قريتها من فترة طويلة».
دوري مديرة مدرسة لدي 4 بنات
وأفادت بأنها تقدم دور مديرة مدرسة لديها 4 بنات، كل واحدة منهن تقع في مشكلة، كما أن الفنان خالد الصاوي يمثل دور مهندس صوت في الإذاعة، معقبة: «المسلسل فيه متعة وغناء، ومصري 100%».
وأشادت بمخرج العمل أحمد عبدالحميد، موضحة: «الكرو كله داخل مع بعضه وأنا بس اللي كنت جديدة عليهم، ويارب أكون وشي حلو عليهم».