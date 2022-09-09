صابرين عن مسلسل «أعمل إيه»: فيه متعة وغناء ومصري 100%

كشفت الفنانة صابرين تفاصيل مشاركتها في مسلسل «أعمل إيه» المقرر عرضه على شاشتي «dmc»، و«dmc دراما»، قائلة إنهم مازالوا يصورون مشاهد المسلسل البالغ عدد حلقاته 45 حلقة، متابعة: «بنصور ومستعجلين».

هنصور ونتفرج مع الجمهور

وأضافت صابرين خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المتبقي من مشاهد التصوير كبيرة، موضحة: «هنبقى بنصور وبنتفرج مع الجمهور، يارب المسلسل يعجبكم ونقدم عمل مشرف».

ولفتت أن المسلسل «لايت كوميدي» واجتماعي يحتوي على حكايات وحواديت، وكل حدوتة 3 أيام مع أسرة معينة، معقبة: «كلنا حاسين إننا بنلعب جيم لذيذ، من أجمل الحاجات اللي أنا قريتها من فترة طويلة».

دوري مديرة مدرسة لدي 4 بنات

وأفادت بأنها تقدم دور مديرة مدرسة لديها 4 بنات، كل واحدة منهن تقع في مشكلة، كما أن الفنان خالد الصاوي يمثل دور مهندس صوت في الإذاعة، معقبة: «المسلسل فيه متعة وغناء، ومصري 100%».

وأشادت بمخرج العمل أحمد عبدالحميد، موضحة: «الكرو كله داخل مع بعضه وأنا بس اللي كنت جديدة عليهم، ويارب أكون وشي حلو عليهم».