صابرين النجيلي تشدو بـ«يا حبيبتي يا مصر» في حفل ثورة 23 يوليو بالأوبرا

قدمت الفنانة صابرين النجيلي أغنيتي« يا حبيبتي يا مصر» للفنانة شادية ومصر التي في خاطري لأم كلثوم في حفل دار الأوبرا المصرية المقام بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو على مسرح النافورة.

صابرين النجيلي تشدو لشادية

لاقت صابرين إعجاب الحاضرين لتألقها في أداء الأغنيات مع الفرقة الموسيقية التي أحيت الحفل.

يحضر الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وعدد من مسؤولي دار الأوبرا المصرية.

ووجهت وزيرة الثقافة التهنئة لجموع الشعب المصري بهذه المناسبة الخالدة مؤكدة أن ثورة يوليو علامة فارقة في تاريخ مصر، بعد أن نجحت في تحقيق أحلام وطموحات أبناء الوطن.

وأضافت أن الثورة قدمت دعما كبيرا ورعاية مميزة للثقافة والفنون أدى لازدهار الإبداع وإنتاج أعمال شكلت ذاكرة ووجدان الأمة.

صابرين النجيلي تشدو لأم كلثوم في الحفل

كانت الحفلة بدأت بعرض بفيلم تسجيلي من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا يستعرض مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الإصلاح التي تبعتها ثم صعدت الفنانة الواعدة بسملة كمال وقدمت أغنيتين ثم موهبتين من مواهب الأوبرا هما مؤمن خليل وحسام حسني وكورال الأطفال حيث قدموا أغنيات أم البطل ولو عديت وعلى الدوار ودولا مين.