خالد الصاوي يتغنى بشقيقته: رمز القوة وعناد المقاتل لي (صورة)

نشر الفنان خالد الصاوي، صورة تجمعه بشقيقته داليا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معتبرًا إياها رمزًا للقوة والإصرار بالنسبة له، نظرا لرحلتها نحو تحقيق طموحها وشغفها في الحياة، دون النظر لأي معوقات.

ووصف شقيقته، بأنها صديقته المقربة، وأول معجبة بأعماله الفنية التي يقدمها، وتأكيده أن الصفات التي يتمتع بها من قوة وعند، اكتسبها منها، خصوصًا أن لها إبداعاتها الخاصة، والمميزة في حياتها.

خالد الصاوي: صديقتي وأول معجبة ليا

كتب خالد الصاوي، معلقا على الصورة التي تجمعه بشقيقته: «أختي وصديقتي وأول معجبة، داليا، عاشت حياتها بنوك وتدريس وإدارة أعمال، ثم فتحت صفحة جديدة فيها حريتها وشغفها، درست تمثيل وإخراج، ولها إبداعاتها الخاصة على اليوتيوب والفيسبوك».

وحرص الصاوي، على لفت انتباه متابعيه إلى ملحوظة مهمة بالنسبة له، من خلال قوله: «لو حد شايفني قوي ومقاتل عنيد وكذا، بكل تواضع أخبره بقناعة قلبي مع خبرات السنين، أن داليا بالنسبة لي، رمزًا ناصعًا للقوة الروحية وعناد المقاتل للحق، لأنها ثلث حجمي، فهي ثلاثة مني في الإصرار».

أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي

يذكر أن خالد الصاوي ووالدته، أصيبا بكورونا في شهر يوليو الماضي، وحصلا على برتوكول العلاج مع الالتزام بالعزل المنزلي، وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه قادر على هزيمة الفيروس شر هزيمة والانتصار عليه، كما فعل في السابق مع فيروس C الذي أصيب به.

ويشارك الصاوي، في فيلم جديد يحمل اسم «مغامرات كوكو»، مع شيرين رضا ومنة فضالي ومحمد أسامة أس أس، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.