«فودة» يلتقي مستثمري جنوب سيناء استعدادًا لقمة المناخ

تنظر أجهزة الدولة إلى قمة المناخ في شرم الشيخ على أنها تحدٍ في ظل تعاظم تداعيات التغير المناخي التي أدت إلى حدوث سيول وفيضانات تسببت في قتل وتشريد الآلاف السكان.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ العمل في مدينة شرم لا يتوقف ليلا أو نهارا للتمكن من افتتاح المشروعات قبل عقد المؤتمر.

مستثمري شرم الشيخ

وأضاف اللواء خالد فودة أن مستثمري جنوب سيناء لديهم دور كبير في نجاح قمة المناخ التي تستضيفها المدينة في نوفمبر المقبل، موضحا أنه عقد اجتماعات عدة مع أصحاب ومديري الفنادق بالمدينة للانتهاء من أعمال تطوير المنشآت الفندقية وتحويلها إلي صديقة للبيئة.

توصيل الإنترنت فائق السرعة

وشدد فودة على سرعة توصيل الإنترنت فائق السرعة داخل الفنادق بعد مد الشركة المصرية للاتصالات المدينة بكابلات الفيبر أمام القري السياحية والفنادق، وطالب بتشييد المحطات التي تولد الكهرباء باستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتحويل الفنادق إلى خضراء.

90 فنادق حصلوا على النجمة الخضراء

وأكد محافظ جنوب سيناء إن إجمالي الفنادق التي حصلت على شهادة النجمة الخضراء بمدينة شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ 90 فندقا من أصل 101 فندق، فئة 3، 4، 5 نجوم، ومن المقرر أن تستضيف الوفود المشاركة.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات دورية مع أصحاب الفنادق بحضور غرفة المنشآت الفندقية وتنشيط السياحة لمتابعة تنفيذ الأعمال لأن الفنادق ستتعامل مباشرة مع المشاركين في القمة ولابد أن تكون نموذج للمكان الأخضر.

جدير بالذكر أن شرم الشيخ تضم 165 فندقا، 25 فندقا تحت الإنشاء، و145 فندقا عاملا.