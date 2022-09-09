أسعار الأدوات المدرسية 2022 في الغربية.. شارع الخان أشهر مناطق البيع

مع بداية كل عام دراسي، وبحلول شهر سبتمبر، تبدأ المكتبات بالاستعداد، والتجهيزات اللازمة، من أجل استقبال أولياء الأمور والطلاب من المراحل التعليمية المختلفة، من أجل شراء المستلزمات والأدوات المدرسية، والمكتبية، ومن أكثر الأماكن التي يلجأ إليها المواطنون في محافظة الغربية، هو شارع الخان، بمنطقة تحت البواجي، بمدينة طنطا.

منطقة بيع المستلزمات المدرسية

وتعد تلك المنطقة، هي الأشهر في بيع الأدوات المدرسية، بمدينة طنطا، وبها العديد من المكتبات وتجار الجملة، ويتوافد عليها الكثير، نظرا لأنها تتمتع بانخفاض أسعارها، عن المكتبات الموجودة في أماكن أخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار الأدوات المدرسية في الغربية، وفق جولة لها، وجاءت أسعار الكراسات الـ20 الورقة، 35 جنيها للدستة الواحدة، وسعر القلم الرصاص هو جنيهان، والشنط المدرسية تتراوح أسعارها ما بين 60 إلى 250 جنيه، بينما بلغت سعر دستة الكشكول 40 ورقة، من 30 إلى 40 جنيها للدستة الواحدة، وكشكول السلك 100 ورقة بسعر 20 جنيها.

أسعار مستلزمات التربية الفنية

وتباينت أسعار الأدوات الهندسية، ومستلزمات التربية الفنية، حسب الشكل والحجم، وتبدأ كراسات الرسم من 10 جنيهات، والألوان الخشبية من 15 جنيها، وألوان الفلومستر بسعر 20 جنيها، والأدوات الهندسية، تبدأ من 20 جنيها، وتختلف تلك الأسعار على حسب نوع المنشأ، والعلامات التجارية.