موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 للمدارس والجامعات.. آخر الاستعدادات

كثفت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتهما بالتزامن مع تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 للمدارس والجامعات، إذ وجه كل من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، جميع الجامعات والمدارس بضرورة الالتزام بتعليمات بدء الدراسة وصيانة كل المباني.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 للمدارس

أكد الدكتور رضا حجازي، في بيان سابق له، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 للمدارس، سيكون أول أكتوبر المقبل، بالتزامن مع بدء الدراسة بالجامعات، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم، تستعد للدراسة بأنشطة ثقافية ورياضية متميزة، والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتميزين.

من جانبه، قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان له، إنه جرى توجيه المدارس بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسى لممارسة كل الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأكد «عطية»، ضرورة متابعة سحب الكتب من المخازن والتوريدات ودهان جميع أسوار المدارس، مشدداً على أهمية عمل حقائب تدريبية لتنمية القيم السلوكية للطلاب.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 للجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 للجامعات، موضحة أن الدراسة تبدأ أول أكتوبر المقبل، وسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان سابق لها، إن العام الدراسي الجديد يبدأ بمجموعة من الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية التي تقدم خدمة تعليمية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل.