لأولياء الأمور.. أسعار المستلزمات المدرسية في سوق الفجالة

يستعد أولياء الأمور للعام الدراسي الجديد الذي من المقرر أن يبدأ 9 أكتوبر 2021 المقبل، وذلك من خلال شراء احتياجاتهم من مستلزمات دراسية، مثل الكشاكيل والأقلام وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطالب على مدار العام.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها على مدار اليوم، أسعار المستلزمات المدرسية في سوق الفجالة، أرخص الأسواق في مصر، وفق جولة قامت بها الجريدة، وذلك في السطور التالية..

الكشاكيل

وارتفع سعر الكشاكيل هذا العام، ليصل سعر الكشكول الـ 60 ورقة إلى نحو 4 جنيهات، والكشكول الـ 80 ورقة نحو 4.5 جنيه، والكشكول الـ 100 ورقة بنحو 7 جنيهات، بينما يبدأ سعر الكشكول السلك من 7.5 جنيه، ويصل إلى 100 جنيه، حسب جودة الورق وعدده.

الكراسات

زادت أسعار الكراسات نحو 10% مقارنة بالعام الماضي ليتراوح سعر 10 كراسات 24 ورقة ما بين 20 إلى 30 جنيهًا.

الأقلام

واستقرت أسعار الأقلام، حيث تراوح سعر دستة الأقلام الرصاص من 10 إلى 60 جنيهًا، بينما تباين سعر علبة الألوان الخشب من 3.5 إلى 70 جنيهًا، وسعر الاستيكة من جنيه واحد إلى 25 جنيها.

المقلمة

ارتفعت أسعار المقلمة بنحو 20% هذا العام، ليبدأ سعرها ما بين 15 إلى 120 جنيهًا.

الزمزمية

ارتفعت أسعار حافظة المياه «الزمزمية» هذا العام ليتراوح سعرها ما بين 12.5 جنيه إلى 120 جنيهًا للواحدة.

اللانش بوكس

وتراوح سعر اللانش بوكس من 35 جنيها إلى 200 جنيه، حسب النوع والخامة.

جلاد الكراس

تباين سعر جلاد الكراسات «10 وحدات»، ما بين 5 إلى 15 جنيهًا، حسب الخامة والنوع.

حقائب الأطفال «شنط المدرسة»

بدأت أسعار شنط المدارس من 60 جنيهًا لرياض الأطفال، ووصلت إلى 250 جنيها للماركات والمرسومة بنظام D3.