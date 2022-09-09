خريطة المراسم البريطانية في اليوم الأول بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

تشهد بريطانيا يومًا مزدحمًا بالأحداث الرسمية وشبه الرسمية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وفق تقرير لصحيفة جارديان البريطانية، أكد أن الملك تشارلز وكاميلا أقاما في «بالمورال»، لكنهما سيتوجهان إلى لندن اليوم، حيث سيلتقي الملك الجديد برئيسة الوزراء الجديدة «ليز تروس».

الملك يلتقي المسؤول عن جنازة الملكة إليزابيث

من المرجح أن يلتقي الملك إيرل مارشال «دوق نورفولك»، المسؤول عن جنازة الملكة إليزابيث، للموافقة على الجدول الزمني المصمم بعناية للأيام المقبلة.

وستؤكد الحكومة اليوم مدة الحداد الوطني، والتي من المحتمل أن تكون 12 يومًا، وفقًا لتقارير PA Media، من الآن وحتى اليوم التالي لجنازة الملكة، وبدأ الجمهور التجمع في حشود كبيرة وترك الزهور خارج قصر باكنجهام والمباني الملكية الأخرى، كما سيعلن الوزراء أن يوم الجنازة سيكون يوم عطلة رسمية.

الملك يحدد مدة الحداد الوطني لأفراد العائلة المالكة

كما سيقرر الملك مدة البلاط أو الحداد الملكي لأفراد العائلة المالكة والأسر المالكة، ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهر، وسوف تقرع الأجراس اليوم في وستمنستر وكاتدرائية القديس بولس وقلعة وندسور، ويتم حث الكنائس على قرع أجراسها في جميع أنحاء إنجلترا ظهرًا.

كما سيتم إطلاق 96 طلقة تحية بالبندقية - كطلقة واحدة تعبر عن كل عام من حياة الملكة التي توفيت بعد أن تجاوزت ٩٦ عاما - في هايد بارك وفي محطات أخرى.

الخطاب الأول للملك تشارلز الثالث

وسيوجه الملك تشارلز الثالث خطابًا متلفزًا للأمة، والذي من المقرر أن يسجله مسبقًا، في وقت مبكر من المساء، حيث من المتوقع أن يشيد خلاله بالملكة ويتعهد بواجبه في خدمة الوطن بصفته صاحب السيادة الجديد، ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء وكبار الوزراء قداسًا عامًا بمناسبة وفاة الملكة في سانت بول بوسط لندن.