الرئيس الإماراتي وحاكم دبي ينعيان ملكة بريطانيا الثانية

حرص الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد على نعي إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة منذ قليل، عن عمر يناهز الـ97 عامًا.

وكتب الرئيس الإماراتي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر: «خالص التعازي والمواساة إلى العائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة.. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره».

فيما نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في تغريدة على «تويتر» قائلا: «ننضم إلى العالم في الحداد على وفاة الملكة إليزابيث، أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها، حياتها المذهلة في الخدمة والواجب تجاه المملكة المتحدة لا مثيل لها في عالمنا الحديث».

We join the world in mourning the passing of Her Majesty Queen Elizabeth, a global icon who represented the finest qualities of her nation and people. Her incredible lifetime of service and duty to the United Kingdom is unparalleled in our modern world.