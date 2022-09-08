الرئيس الإماراتي وحاكم دبي ينعيان ملكة بريطانيا الثانية

حرص الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد على نعي إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة منذ قليل، عن عمر يناهز الـ97 عامًا.

خالص التعازي والمواساة إلى العائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة.. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 8, 2022

صداقة طويلة بين الإمارات والملكة الراحلة

وكتب الرئيس الإماراتي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر: «خالص التعازي والمواساة إلى العائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة.. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره».

فيما نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في تغريدة على «تويتر» قائلا: «ننضم إلى العالم في الحداد على وفاة الملكة إليزابيث، أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها، حياتها المذهلة في الخدمة والواجب تجاه المملكة المتحدة لا مثيل لها في عالمنا الحديث».

We join the world in mourning the passing of Her Majesty Queen Elizabeth, a global icon who represented the finest qualities of her nation and people. Her incredible lifetime of service and duty to the United Kingdom is unparalleled in our modern world. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 8, 2022

تعليق البيت الأبيض على وفاة ملكة بريطانيا

وأعلن البيت الأبيض التضامن مع المملكة المتحدة والشعب بعد وفاة ملكة بريطانيا الثانية اليوم الخميس بعد ساعات عصيبة مرت على الجميع منذ إعلان العائلة الملكية أن الأوضاع الصحية للملكة مقلقة صباح اليوم في بيان رسمي.

تشارلز الثالث يتولي الحكم في البلاد

ونقلت قناة سكاي نيوز الإنجليزية في نسختها العربية أن تشارلز الثالث نجل الملكة تولى بديلا عنها ملكا للبلاد بعد سادس امرأة تعتلي العرش البريطاني، معبرا عن حزنه بعد وفاة والدته اليوم الخميس، وتعيش بريطانيا حالة حزن تتزامن مع موجة تضخم عالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي.