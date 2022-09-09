حالات لا تؤثر على قيمة اشتراك التأمين.. أبرزها خصومات التأخير

تهتم الدولة بواطنيها وتحديدا أصحاب المعاشات، إذ تُولي القيادة السياسية هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا أنّ عددهم يتخطى نحو 10 ملايين مواطن، لذا عملت الدولة على تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالحماية الاجتماعية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن تأثير الخصومات والجزاءات التي يتعرض لها خلال فترة عمله على مبلغ اشتراك التأمين.

حالات لا يتأثر بها مبلغ اشتراك التأمين

وقال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 وضعت اللوائح والقوانين التي تنظم عملية التأمين على الموظف في كل مؤسسة أو قطاع، ويسأل البعض عن تأثر مبلغ الاشتراك الذي يدفعه الموظف مقابل التأمين بالخصومات أو الجزاءات.

وأضاف عبدالمجيد، أنّ المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات نصّت على ضوابطَ عدةٍ، يجب أن يراعيها صاحب العمل في تحديد الاشتراكات عن المؤمن عليهم، والعاملون في الجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وهو أنّ الجزاء الإدري أو الاستقطاعات من الأجور أو الغرامات أو الخصم عن التأخير تخفيضًا للأجر، ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.

نسبة الاشتراك على الأجر كامل

وأكد أنّ المادة 63 من القانون نصّت على أن الاشتراكات تُؤخذ على مدد الوقف عن العمل احتياطيًا أو بقوة القانون علـى أساس الأجر المستحق للمؤمّن عليه خلال هذه المدة، دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تـرر صرفـه إليه أو رد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمّن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.

وأشار إلى أنّ من الحالات التي لا يتأثر بها اشتراك التأمين، كما نص القانون، أنّه إذا كان الشخص يعمل جزءًا من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر، بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت، حتى مع حصوله على ترخيص من جهة العمل.

ونوّه عبدالمجيد بأنّ الإجازات الخاصة التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عن الأجر، لا تؤثرعلى قيمة اشتراكات التأمين طالما كانت علاقة العمل قائمة.