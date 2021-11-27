آخر أخبار التأمينات والمعاشات.. الصرف لأكثر من 10 ملايين مواطن 1 ديسمبر

يبحث كثير من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، عن آخر أخبار المعاشات، تزامنا مع إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءًا من الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر 2021.

وتزامنا مع البحث عن آخر أخبار المعاشات، أوضحت التأمينات أنها تقوم بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري».

آخر أخبار التأمينات المعاشات

وعن آخر أخبار المعاشات، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى تقرير لها، أنه تزامنا مع موعد صرف معاشات ديسمبر 2021، تم إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

15 خدمة إلكترونية لرقمنه كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة

و طرحت التأمينات 15 خدمة إلكترونية لرقمنه كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً، حيث تتمثل تلك الخدمات فيما يلي:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- يمكن للمشتركين في التأمينات الاجتماعية بمصر الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على تقديم الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، إذ نصت المادة 96 من القانون على أن يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، والتي تتمثل فيما يلي:

- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

- توفير الوسائل الترفيهيـة كـالرحلات ومشاهدة عروض المسارح، والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.