مشروع قانون بالبرلمان لتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات

وقّع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونواب آخرين بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن مشروع بتعديل أحكام قانون التأمينات والمعاشات المعمول به الآن لم يعالج بعض الأمور ومن بينها تصفية العاملين وخروجهم دون الحصول على مستحقاتهم المالية وكذلك تعثر بعض الجهات فى صرف المعاشات لأصحابها.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ مشروع القانون يتضمن أيضًا إجراءات جديدة لخدمة أصحاب المعاشات ولمعالجة المشكلات المتعلقة بالعمالة غير منتظمة، والمعاش المبكر، ومُدد الاشتراك المستحِقة للمعاش، وتعويض الحالات الناتجة عن تصفية الشركات