لبنان تعلن الحداد على ملكة بريطانيا.. يستمر 3 أيام

أصدر نديب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، مذكرة توضح إعلان الحداد على روح ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وفق نبأ عاجل أوردته قناة «روسيا اليوم» قبل قليل.

استمرار الحداد لمدة 3 أيام

ووفقا للمذكرة، فإن حالة الحداد تستمر لمدة 3 أيام من إعلان تاريخ الحداد، والتي تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الأحد الموافق 11 من شهر ستمبر.

تنكيس الأعلام في الإدارات العامة

ويقتضي إعلان الحداد أن تنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، فضلا عن برامج الإذاعة والتلفزيون، ليتوافق ذلك مع حالة الحداد.

وبذلك تكون قد انضمت لبنان إلى 4 دول عربية كانت قد أعلنت الحداد أيضا على روح الملكة، وهم الأردن والبحرين والكويت وعمان.