فرنسا: الملكة إليزابيث الثانية جسدت استمرارية بريطانيا ووحدتها

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن «باريس» ستتذكر دائما ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية كصديقة لبلاده، مضيفًا إن الراحلة جسدت استمرارية بريطانيا ووحدتها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ومساء أمس الخميس، أعلن «قصر باكنجهام» الملكي وفاة ملكة البلاد، إليزابيث الثانية عن 96 عاما من العمر.

بايدن: الملكة إليزابيث الثانية كانت سيدة دولة ذات وقار

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده تتطلع إلى استمرار علاقة الصداقة الوطيدة مع الملك تشارلز الثالث، مضيفا، إن الملكة الرحلة كانت سيدة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما

وزار بايدين، في وقت سابق، السفارة البريطانية في واشنطن لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وفي وقت سابق، نكس «البيت الأبيض» أعلامه حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وكانت السلطات البريطانية، أعلنت الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة ملكة البلاد، إليزابيث الثانية.

من جانبها، قالت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدية، ليز تراس، إن تعبر عن ولائها للملك تشارلز الثالث وستقف خلفه

وستلقى نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث الثانية في قاعة «وستمنستر» بالعاصمة البريطانية «لندن»، وستتاح لعامة البريطانيين، فيما قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن من المتوقع أن يستقطب المشهد التاريخي مئات الآلاف من البريطانيين.

وكانت إليزابيث الثانية على رأس 14 دولة من دول اتحاد الكومنولث، فيما حكمت بلادها لمدة 70 عاما من الحكم.

ترامب: روح القيادة لدى الملكة أتاحت تعزيز التحالفات مع واشنطن

بدوره، أعرب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب عن دهشته وحزنه بعد سماع خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مضيفا عند علمه بالوفاة خلال لقاء مع الصحفيين، أنها كانت امرأة مذهلة، معربا عن حزنه لرحيلها.

وفي 1952، تولت الملكة إليزابيث الثانية العرش في بلادها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال ترامب، في وقت لاحق، إن روح القيادة والدبلوماسية لدي الملكة الراحلة، أتاحت إقامة وتعزيز التحالفات مع بلاده ودول أخرى عبر العالم، وحيا الرئيس الأمريكي السابق، تدوينة على موقع «تروث سوشيال»، الإرث الاستثنائي من السلام والإزدهار الذي تركته الملكة في بلادها.