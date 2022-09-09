ناقد فني: الملكة إليزابيث الثانية كانت لغزًا حاولت الأعمال الفنية تفسيره

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن تجسيد شخصية الملكة إليزابيث الثانية في الكتب والروايات يدل على أهميتها وتأثيرها، إذ أنّها شخصية مهمة جدا، حيث امتدت فترة حكمها لعقود طويلة جدا، وعاصرت أحداثا سياسية وعسكرية بالإضافة إلى الكثير من الأحداث العائلية داخل قصر الملكة.

وأضاف «زكريا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامية دعاء جاد الحق: «مرت عواصف كثيرة ببريطانيا شهدتها الملكة، حيث تناولت بعض الأعمال الفنية حياتها، ولكن تناولت أكثر الأحداث السياسية والظروف التي مرت بها بريطانيا، حيث تماست مع أشخاص آخرين مثل الملكة ديانا والملك تشارلز».

لغز غامض

وتابع الناقد الفني: «الملكة إليزابيث الثانية كانت لغزا غامضا بالنسبة للكثير من الناس، لأنها كانت قليلة التعبير وتربت على ألا يعبر الملوك عن أنفسهم وعواطفهم وتغليب العقل على العاطفة، وألا يراهم الناس وهم يضحكون بصوت عالي أو يبكون ضعفا، وهذا ما جعلها لغزا».

وواصل: «هذه الأعمال حاولت أن تفسر لماذا أصبحت الملكة لغزا، وكيف أصبحت على ما هي عليه، وبعض الأعمال فسّر هذا اللغز بشكل متعاطف معها، وبعضها كان سلبيا».

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وتُوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مساء أمس، الخميس، عن عمر ناهز 97 عاما، بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة، بعد يوم من ظهورها مستندة على عصا، أثناء قبولها تولي رئيس الوزراء الجديدة ليز تراس منصبها، مطلع سبتمبر.، وذلك وفقًا لـ«إكسترا نيوز».