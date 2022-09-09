السعودية تعزي بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث: نموذج للقيادة سيخلده التاريخ

واصل القادة حول العالم، إرسال التعازي إلى المملكة المتحدة في وفاة ملكة البلاد إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية، مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 96 عاماً بإسكتلندا.

ومساء أمس الخميس، أعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، وفاة ملكة البلاد، إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر «بالمورال الملكي» بإسكتلندا، فيما تولي الملك تشارلز الثالث «73 عاما»، العرش في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الملك سلمان: نتذكر جهودها في توثيق علاقات الصداقة

من جانبه، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة العربية السعودية تستذكر جهود الملكة البريطانية إليزابيث الثانية في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مضيفا إن علم بأسى بالغ نبأ الوفاة

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الملكة إليزابيث الثانية، كانت نموذجًا للقيادة سيخلده التاريخ.

بدوره، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن العالم يستذكر للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، الأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها، مشيرا إلى أن الراحلة كانت مثالا يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام.

السفارة السعودية في بريطانيا: الراحلة كانت صديقة للرياض

وأضاف محمد بن سلمان، أنه أحزنه نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي أفنت حياتها في خدمة بلادها. وفي وقت سابق، نعت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، وقالت إن الراحلة كانت صديقة ثابتة للرياض.

وفي سياق متصل، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية ستتم في 18 سبتمبر الجاري.

بدورها، قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، إن «دوقة كورنوال»، كاميلا باركر بولز زوجة الملك تشارلز الثالث، لن تحمل لقب الملكة، بسبب أن عرش الممكلة المتحدة لا يمكن توريثه للأشخاص الذين تزوجوا من أفراد العائلة المالكة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، عن رغبتها الصادقة في أن تُعرف كاميلا باركر باسم عقيلة الملك عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا.