جامعة حلوان: طلابنا حرروا 10 آلاف مواطن من الأمية

قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، إنّ قضية محو الأمية تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية، في إطار ما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووفقا لما تضمنته استراتيجية بناء الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنينن لافتا إلى أنّ إجمالي عدد المتحررين من الأمية من خلال طلاب وطالبات جامعة حلوان، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وصل على مدار 7 دورات متتالية من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2022، إلى 9948 مواطنا ومواطنة.

تعلم القراءة والكتابة

وأوضح عبدالرشيد، خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، تحت شعار «التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة»، أنّ

وأشار الدكتور أحمد عبدالرشيد، إلى أنّه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار، وصدر قرار التخرج لطلاب وطالبات كلية التربية بعد محو أمية 3 مواطنين على الأقل، كشرط للحصول على شهادة التخرج المعتمدة مؤسسيا من مجلس الكلية والمجالس الحاكمة بالجامعة منذ عام 2020.

«مناهضة الأمية نهضة للوطن»

ولفت إلى عقد العديد من الندوات للتوعية بالمشروع داخل الكليات المشاركة، وإصدار مطوية بعنوان «مناهضة الأمية نهضة للوطن» تحت شعار «لا للأمية في الجمهورية الجديدة»، إلى جانب دور القوافل التنموية المتكاملة للوصول بخدمات الجامعة إلى المجتمع، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 6 قوافل تنموية متكاملة متضمنة برنامج محو الأمية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة.

المشروع القومي لمحو الأمية

وأكد أنّه جرى تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة، وتشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية لتوعية الطلاب والطالبات بآليات وخطوات الالتحاق بالمشروع، وتوفير مقر دائم للمشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى إدارة الجامعة، لإدارة فعاليات المشروع ومتابعة تنفيذه على مستوى كليات الجامعة وتوفير مقر لمنسقي الهيئة بالجامعة لمساعدة الطلاب على إنهاء إجراءات التعاقد على الفصول.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات من أجل القضاء على الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، لإعلان مصر خالية من الأمية تحقيقا لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة.