جامعة حلوان تنظم ندوات للتوعية بالتغيرات المناخية

نظمت كلية التربية بجامعة حلوان، اليوم، أكثر من ندوة بشأن التغيرات المناخية، إذ نظم مركز تعليم الكبار التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة «التربية وتحقيق الأمن البيئي في ظل التغير المناخي»، بحضور الدكتورة هديل الخولي الأستاذ بقسم أصول التربية، وذلك في إطار مواجهة التغيرات المناخية.

وقال الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، إن الندوة اشتملت على مجموعة من المحاور وهي مفهوم الأمن البيئي وعلاقة الأمن المناخي بالأمن البيئي وأعراض وأسباب تغير المناخ والأمن البيئي وعلاقته بالأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والجهود المصرية لمواجهة التغير المناخي والدور التربوي لتحقيق الأمن البيئي في ظل التغير المناخي العالمي ودور المعلم في تحقيق الأمن البيئي.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الدورة جاءت في إطار تفعيل محور أنشطة خدمة المجتمع بكلية التربية وبالتنسيق مع مركز تعليم الكبار بالكلية، إذ تهتم الكلية بشكل موسع لتنظيم الأنشطة التي تسهم في تنمية المهارات وإكساب القدرات، مضيفة أن هذه الدورة تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة.

التعليم من أهم أساليب تغيير الاتجاهات والسلوكيات

ونظمت كلية التربية، ندوة «التعليم والتوظيف في ظل أزمة المناخ» تناولت مناقشة عدد من المحاور وهي التغير الديمغرافي ونمو السوق الفضي، سوق العمل وتغير المناخ والهجرة والرقمنة، منع الانهيار البيئي ونماذج جديدة للتعليم والتوظيف، الوظائف الخضراء والمهار ات المطلوبة.

بدأت الندوة بعرض سريع لما يموج به العالم من تغييرات أدت الى تدهور المناخ وتدمير البيئة، ثم تناولت أسباب اختيار الموضوع.

وقالت الدكتورة نهلة سيد حسن أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة، إن التعليم من أهم أساليب تغيير الاتجاهات والسلوكيات وهو أيضا موضوع يشغل جميع أفراد المجتمع، وكذلك هو الطريق إلى التوظيف وفي ظل التغيرات المناخية الناتجة عن الاستخدام السيئ للبيئة فهما مترابطان وسيتأثر كل منهما بهذا التغير.

انتقلت الندوة الى المحاور المحددة وبدأت باستعراض أهداف التنمية المستدامة الـ17، وأجندة 2030، وجرت الإشارة إلى ضرورة تغيير التعليم لتوفير المعرفة والمهارات والقيم والمواقف التي تمكّن المتعلمين من المساهمة في التنمية المستدامة إذ ترتبط حماية الطبيعة والإنسان ارتباطا وثيقا.

المهارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ

وفي نهاية الندوة جرى استخلاص بعض المهارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ ومنها ريادة الأعمال والابتكار، التخضير (الصوبات الزراعية)، التفكير المستدام، إدارة الأزمات، السلوكيات الخضراء، القيادة وأخلاقيات البيئة، العمل التعاوني، المهارات الرقمية، حل المشكلات، كما جرت الإشارة إلى مبادرة مصر «اتحضر للأخضر».