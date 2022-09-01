الغربية تحقق المركز الأول للمرة الثانية في محو الأمية ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثاني على التوالي، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى.

وأشار المحافظ إلى محو أمية 12163 مواطنا داخل54 قرية، و88 تابعا بقرى مركز زفتى خلال عامين، بنسبة 155% من المستهدف خلال عام 2020 /2021، وبنسبة 313% خلال عام 2021 /2022.

تحقيق النسب المستهدفة

وأوضح «رحمي»، أن المحافظة حققت أعلى النسب المستهدفة خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2022، حيث تم محو أمية 29527 دارسا ناجحا بنسبة 118,10% من المستهدف خلال 2020 /2021، كما تم تحقيق 52850 دارسا ناجحا بنسبة 195,75% من المستهدف خلال عام 2021/2022 في إنجاز لم يتحقق من قبل منذ إنشاء الفرع، مشيراً إلى أن محو الأمية يُعتبر بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلاً عن كونه جزءاً متأصلاً في التعليم وشكلاً من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية.

إعلان الغربية خالية من الأمية

ومن جانبه وجه محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية للقضاء على مشكلة الأمية على أرض محافظة الغربية، لإعلان المحافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020 والتنمية المستدامة.