بتكلفة 17 مليون جنيه.. افتتاح المرحلة الثانية من ممشى «أهل مصر» ببنها

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من ممشى «أهل مصر»، على كورنيش مدينة بنها بتكلفة 17 مليون جنيه بطول 1850 م، ومتوسط عرض 10 م، وذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به باعتباره ملكًا لجميع المواطنين.

حضر الجولة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز القاهرة الفاطمية.

تفاصيل مشروع ممشى كورنيش النيل ببنها

وتضمنت أعمال إنشاء الممشى وفق بيان محافظة القليوبية، إقامة عدد من الاستراحات والمظلات وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، مضيفًا أن المكان أصبح متنفسًا حضاريًا للمواطنين من كل مدن المحافظة وليس مدينة بنها فقط.

مكونات مشروع ممشى أهل مصر ببنها

ويتكون مشروع «ممشى أهل مصر»، من مرحلتين كل مرحلة من قطاعين وتتكون ويمتد قطاع «أ» من المرحلة الأولى من كوبري «كفر الجزار وحتى خط السكة الحديد» بطول 450 مترًا وبعرض 3-8 أمتار، وتم تسليم القطاع في مايو 2020 وقطاع «ب» الذي تم افتتاحه اليوم يمتد من خط السكة الحديد وحتى معدية بطا أمام مجلس مدينة بنها بطول 400 متر وتم التنفيذ بعرض يتراوح من 5 إلى 17 متر.

أما المرحلة الثانية من المشروع فيمتد قطاع «ج» من «معدية بطا حتى نادي الشرطة» بطول 450 متر بعرض 6- 17 متر بتكلفة 30 مليون جنيه، أما المرحلة «د» تبدأ من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 مترًا، وجاري إعداد الدراسات الخاصة بها ليتم طرح المشروع والبدء في تنفيذه.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ الممشى واستمع إلى شرح لأعمال التنفيذ التي تمت به، وأشاد محافظ القليوبية، بأعمال التطوير ليخرج بالمظهر الجمالي له وليكون متنفسًا لأهالي المحافظة بالإضافة إلى كورنيش النيل المواجه له؛ لافتًا إلى استمرار أعمال تجميل وتطوير ميادين المحافظة وشوارعها ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل وإظهار الشكل الجمالي لها.

مشروعات تطوير العاصمة بنها

وعلى هامش الافتتاح تفقد محافظ القليوبية، يرافقه رئيس الجهاز المركزي للتعمير أعمال تطوير شارع فريد ندا بالمرحلة الثانية وذلك بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، والتي تشتمل على رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتى كوبري المصنع الحربي، وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتى كمين أتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدءا من الكمين حتى كورنيش الرياح التوفيقي مدخل بنها للقادم من «الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة».