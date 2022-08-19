محافظ القليوبية يتفقد المرحلة الثالثة من «ممشى أهل مصر»

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر بمدينة بنها على نهر النيل لدفع الأعمال به وسرعة البدء في تنفيذه، وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل بالمشروع وتذليل بعض العقبات بالمرحلة الثالثة لبدء الأعمال الجسات وتدبيش نهر النيل في تلك المرحلة.

تكلفة المرحلة الثالثة بالممشى 30 مليون جنيه

وأوضح محافظ القليوبية أن المرحلة الثالثة من الممشى بطول 450 مترا وتصل تكلفتها إلى 30 مليون جنيه، وسيتم تنفيذها على غرار المرحلة الأولى والثانية والتي تم تنفيذهما باستثمارات مالية وصلت إلى 30 مليون جنيه، حيث سيتم إنشاء ممشى حضاري بعرض 10 أمتار مزود باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على خلق متنفس للمواطنين واستعادة الوجه الحضاري للمدن، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتطوير كورنيش مدينة بنها باستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكانا لائقا يجذب المواطنين من كل مدن القليوبية.

تفقد المنطقة الاستثمارية في بنها

كما تفقد المحافظ أيضا المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، لمتابعة سير العمل بالوحدات التي تم تسليمها والبدء في أعمال الإنتاج، وقد تضمنت الوحدات نماذج لمصانع صناعات غذائية وزراعية والأنشطة المكملة، مؤكدا أن هدف المحافظة تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية 46 فدانا لإنشاء منطقة استثمارية صناعية، تتضمن وحدات إنتاجية وفقا لمواصفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص المنطقة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن المنطقة تشتمل 3 قطاعات، ويشمل القطاع الأول على المنطقة الصناعية والتي تتكون من 147 وحدة صناعية، بإجمالي 44640 م2، بالإضافة إلى 6 ثلاجات مركزية، و16 منفذ بيع، و18 مخزن في القطاع التجاري، والقطاع الثاني يتمثل في المنطقة التجارية والتي تشتمل على 9 مباني إدارية ومركز لخدمة المستثمرين مكون من ثلاثة أدوار بمساحة 3000 م2، والمركز الحضري للمرأة والمكون من طابقين بمساحة 125 م2 ومركز ريادة الأعمال والمكون من دور واحد فقط بمساحة 305 م2، ومسجد على مساحة 200 م2، ومبنى لخدمات العاملين، ومبنى للحماية المدنية، ونقطة للإسعاف، ومنطقة مرافق عامة بمساحة 4800 م2.