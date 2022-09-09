العثور على جثة طفل رضيع في صندوق قمامة بالإسكندرية

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة بصندوق قمامة في العجمي.

بدأت الواقعة الأليمة، حين تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رضيع ملقاة بصندوق قمامة.

تفاصيل العثور على جثة طفل حديث الولادة في الإسكندرية

انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة طفل رضيع حديث الولادة مقطوعة الحبل السري وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها بصندوق قمامة بمحيط مساكن «الإيجي كاب» غرب الإسكندرية.

شهود العيان: وجدناه داخل لفافة

وبسؤال أحد شهود العيان، قرر في التحقيقات أنه أثناء توجهه إلى الصندوق المشار إليه لإلقاء كيس القمامة، شك في وجود لفافة وبفتحها اكتشف جثة الطفل التي تظهر أنه حديث الولادة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.