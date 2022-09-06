التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة في حلوان

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل، لقي مصرعه داخل حمام سباحة بمنطقة حلوان لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، واستعجلت النيابة العامة التحريات النهائية والتفصيلية في الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغ يفيد بغرق طفل أثناء العوم بحمامة السباحة بمنطقة عين حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ للتأكد من صحة الواقعة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل في السنوات الأولى من عمره، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الطفل غرق أثناء السباحة

وبعمل التحريات الأولية تبين أن الطفل كان يسبح داخل حمام السباحة، وفجأة غرق داخله ما أدى لمصرعه، ولم يتمكن أحد من إنقاذه ما أدى لوفاته على الفور ولفظ أنفاسه الأخيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.