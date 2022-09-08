تشييع جثمان ثاني ضحايا حريق محرم بك في الإسكندرية

شيّع أهالي محرم بك وسط الإسكندرية، منذ قليل، جنازة ثاني ضحايا حريق محرم بك، بعدما لقي مصرعه اليوم نتيجة إصابته بأزمة قلبية، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، وهي التي قد نقل على إثرها أمس نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وشهدت جنازة ثاني ضحايا الحريق، حزنا كبيرا من أهالي المنطقة وذلك بمدفنه في مقابر المنارة وسط الإسكندرية، وسط حشد كبير من سكان المنطقة ومحبيه.

شهود العيان يكشفون سبب وفاته

وبحسب أهالي المنطقة، لـ«الوطن»، فأن الرجل الأربعيني قد نقل إلى المستشفى نتيجة أزمة قلبية لخوفه على أسرته بسبب اندلاع الحريق إلا أنه قد أتى لهم خبر وفاته اليوم وبداية إجراءات إنهاء الأوراق لدفنه.

وتلقت مديرية الصحة بالإسكندرية، إخطارا من مستشفى جمال حمادة، بوفاة محمد السيد محمد علي صادق، 47 سنة، إثر دخوله المستشفى ضمن مصابي حادث حريق محرم بك أمس، حيث أصيب بأزمة قلبية تسببت في وفاته.

تفاصيل ضحايا حريق محرم بك

ويأتي ذلك بعدما لقي شاب أمس مصرعه يدعى عبدالحميد مدين، 24 سنة، وعرف إعلاميا بمسمى «شهيد الشهامة» بسبب مصرعه خلال محاولات إنقاذ من كانوا بداخل الحريق، ويصبح بذلك إجمالي ضحايا حريق محرم بك وسط الإسكندرية، حالتي وفاة و5 إصابات.