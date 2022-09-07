انتشال جثة طفل غرق في بئر صرف صحي بسوهاج

شهدت منطقة سيتي دائرة مركز سوهاج، غرق طفل في العقد الثاني من العمر، إثر سقوطه داخل بئر صرف صحي، وجرى الدفع بطاقم من عناصر وحدة الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، التي تمكنت من انتشال جثة الطفل، وجرى نقلها إلى المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

ورود بلاغ من الأهالي بسقوط تلميذ داخل بئر للصرف

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط تلميذ داخل بئر للصرف، في منطقة سيتي دائرة المركز.

على الفور تم الدفع بطاقم من عناصر وحدة الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

التصريح بدفن ربة منزل غرقت في نهر النيل

وفي سياق منفصل، صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن جثة ربة منزل، لقيت مصرعها غرقًا في نهر النيل بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد العثور على جثة سيدة طافية في مياه نهر النيل بدائرة مركز المنشاة.