حظك اليوم برج الأسد السبت 10-9-2022 عاطفيا ومهنيا

احذر مولود برج الأسد اليوم السبت في محيط عملك، فاليوم غير مناسب للمغامرة سواء مع الشريك أو الأصدقاء، وهناك حربا من أجل التقدم، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعاتها لمواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني، الذين يعرف عنهم أنهم يحبون الأناقة، فهم يحبون أن يراهم الجميع بمظهر جميل وجذاب.

ووفق خبراء الفلك فمولود برج الأسد ، من الشخصيات المبدعة والذكية التي تستمع كثيرًا بمعرفتها والتحدث معها، وداعم جيد لأصدقائه وعائلته، يرفض أن يخذلهم أيا كانت الأسباب، ولا يخشى المواجهة أو التعامل مع الصعاب بهدوء، ومن بين مشاهير هذا البرج كل من الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل.

واليوم السبت 10 سبتمبر الجاري لمحبي متابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات التي تهم القارئ، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر المكتمل في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «المريخ بمنزل الأصدقاء يجعلك تحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتعيد صياغتها».