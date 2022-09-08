حظك اليوم برج الأسد الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

من سمات أصحاب برج الأسد حبهم للأناقة، إذ يحبون دائما أن يراهم الآخرين جذابين، كما أنهم من الشخصيات الذكية والمبدعة التي تستمع كثيرًا بالتحدث معها وبمعرفتها، وهو أيضًا يستطيع تقديم الدعم الجيد لأصدقائه وعائلته، كما أنه يرفض أن يخذله أحد أيًا كانت الأسباب، ولا يخشى المواجهة ويستطيع التعامل مع الصعاب بهدوء.

ولمحبي متابعة حركة الكواكب والنجوم الفلك، ومعرفة تأثيرها على الأبراج السماوية، تنشر «الوطن» ضمن خدماتها الموضوعات التي تهم القارئ، والتفاصيل الخاصة لـ حظك اليوم لمواليد برج الأسد، وذلك على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقًا لما أعلنت عنه خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر في مواجهة برجك لهذا عليك أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك بجميع من حولك وتجنب الصدام في محيطك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، وفقا لقول عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج: «إذا كنت متزوجا فلا تبخل على شريك حياتك اليوم بكلمات حلوة تكسبه بها".

مشاهير برج الأسد

من أبرز مشاهير هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وكلا من الفنانين أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، ومن المطربين رامي عياش، وتامر حسني، وعلى الصعيد العالمي الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز.