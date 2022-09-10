حظك اليوم برج الميزان السبت 10-9-2022 عاطفيا ومهنيا

ينصح خبراء الفلك اليوم السبت مولود برج الميزان بأن يهتم بصحته وينظر لما يدور حوله بعناية شديدة ويتجنب القيل والقال، هكذا كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لبرج العقرب وهو من مواليد 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر.

ويصف خبراء الفلك مولود برج الميزان الذي ولد خلال تلك الفترة أنه من الشخصيات العقلانية التي لا تحب الكذب أو الخيانة، كما أنه من الشخصيات المحبة لتقديم المساعدة للآخرين بدون حدود، ومن مشاهير هذا البرج الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

ولليوم السبت 10 سبتمبر الجاري تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، لمواليد برج الميزان وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر المكتمل في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: ينصحك الفلك أن تتجنب القيل والقال، ولا تفخر بنفسك لتتفادى المتاعب، وحاول أن تبقى هادئا.