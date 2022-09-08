حظك اليوم برج الميزان الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان هو شخص يصعب فهمه، فلا يستطيع أحد التوصل إلى ما يدور في ذهنه، كما لا يستطيع أن يحلل تصرفاته، وهو مخلص جدا لأصدقائه ويُعتمد عليه، كما أنه شخص لا يخشى المواجهات أو الصعاب، ويفضل الأجواء الهادئة والبسيطة البعيدة عن العقبات والمشاكل، ومن بين مشاهير برج الميزان كل من طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب، والأمير تشارلز، والفنانين المصريين منى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، والمطرب محمد حماقي، والفنان خالد سليم، وكل من الفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن ما تقدمه للقراء والمتابعين من خدمات، التفاصيل الخاصة بـ حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

الوضع الفلكي اليوم سوف يمنحك حماسًا في العمل، كما أنه سوف يساعدك على عرض آرائك اليوم بمنتهى الدبلوماسية والوضوح، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر موجود اليوم في منزل الحب، وهذا سوف يمدك بروح التفاؤل، والمشاعر الإيجابية، كما أنك تتواصل مع من حولك بحب، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».